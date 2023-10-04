PWA Çocuklar ve Gençler Rüzgar Sörfü Dünya Kupası başladı

Alaçatı'da düzenlenen PWA Çocuklar ve Gençler Rüzgar Sörfü Dünya Kupası start verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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PWA Çocuklar ve Gençler Rüzgar Sörfü Dünya Kupası başladı
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04 Ekim 2023 20:46
Profesyonel Rüzgar Sörfü Birliği (PWA) Çocuklar ve Gençler Rüzgar Sörfü Dünya Kupası'nda ilk gün yarışları gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Yelken Federasyonu ve Çeşme Belediyesinin işbirliğiyle Çağla Kubat Rüzgar Sörfü ve Yelken Spor Kulübünün ev sahipliğinde, yaklaşık 100 sporcunun katıldığı mücadelede katılımcılar, "Foil" ve "Finn" kategorilerinde yarışıyor.

İlk gün yarışlarıyla başlayan organizasyon 8 Ekim Pazar günü tamamlanacak.

Organizasyon kapsamında bu akşam Alaçatı'da açılış korteji düzenlenecek.

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