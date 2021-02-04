PSG 3 golle lider Lille'i takibini sürdürdü

Fransa Ligi 23. haftasında PSG, sahasında Nimes'i 3-0 mağlup etti ve lider Lille'i takibini sürdürdü.

, Fotoğraf; EPA
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PSG 3 golle lider Lille'i takibini sürdürdü
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04 Şubat 2021 01:16
Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 23. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), evinde Nimes'i 3-0 mağlup etti.

Geçen hafta liderliği Lille'e kaptıran PSG, küme düşme hattındaki Nimes'i ağırladı.

Ev sahibi takım, 18. dakikada Di Maria ve 36. dakikada Sarabia'nın kaydettiği gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.  

Karşılaşmanın 68. dakikasında PSG, Kylian Mbappe ile bir gol daha buldu ve mücadeleyi 3-0 kazandı.

Bu skorla PSG puanını 48'e yükseltti, Nimes ise 15 puanda kaldı.



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