PSG 3 golle lider Lille'i takibini sürdürdü

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 23. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), evinde Nimes'i 3-0 mağlup etti.
Geçen hafta liderliği Lille'e kaptıran PSG, küme düşme hattındaki Nimes'i ağırladı.
Ev sahibi takım, 18. dakikada Di Maria ve 36. dakikada Sarabia'nın kaydettiği gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
Karşılaşmanın 68. dakikasında PSG, Kylian Mbappe ile bir gol daha buldu ve mücadeleyi 3-0 kazandı.
Bu skorla PSG puanını 48'e yükseltti, Nimes ise 15 puanda kaldı.
Geçen hafta liderliği Lille'e kaptıran PSG, küme düşme hattındaki Nimes'i ağırladı.
Ev sahibi takım, 18. dakikada Di Maria ve 36. dakikada Sarabia'nın kaydettiği gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
Karşılaşmanın 68. dakikasında PSG, Kylian Mbappe ile bir gol daha buldu ve mücadeleyi 3-0 kazandı.
Bu skorla PSG puanını 48'e yükseltti, Nimes ise 15 puanda kaldı.