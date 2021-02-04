PSG 3 golle lider Lille'i takibini sürdürdü

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 23. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), evinde Nimes'i 3-0 mağlup etti.



Geçen hafta liderliği Lille'e kaptıran PSG, küme düşme hattındaki Nimes'i ağırladı.



Ev sahibi takım, 18. dakikada Di Maria ve 36. dakikada Sarabia'nın kaydettiği gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.



Karşılaşmanın 68. dakikasında PSG, Kylian Mbappe ile bir gol daha buldu ve mücadeleyi 3-0 kazandı.



Bu skorla PSG puanını 48'e yükseltti, Nimes ise 15 puanda kaldı.



