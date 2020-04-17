Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, NTV'de salgın hakkında açıklamalarda bulundu. "Normal hayata ne zaman döneriz?" sorusuna yanıt veren Kara, "Kurallara sıkı sıkıya bağlanma" ön şartını koşarak, "Mayıs sonu haziran başı gibi dönebiliriz" dedi.
"Birkaç günkü ülke rakamlarımız olumlu bir tablo sunuyor" diyen Kara, pik noktası ile ilgili soruya "Bunu şimdiden cevaplamak için de aslında erken. Yarın gelecek rakamlara da bakmamız gerekiyor" yanıtı verdi.
NTV'nin sorularına Kara'nın verdiği yanıtlar şöyle:
Klimanın virüsle nasıl bir ilişkisi var? Klima çalıştırmanın virüsü yaymak yada engel olmak gibi etkileri var mı?
Eğer filtresi düzenli temizleniyorsa çok ciddi bir sorun yaratmıyor. Eğer düzenli temizlenmezse ve bakımı yapılmazsa enfeksiyon olarak klima sıkıntı yaratabilir. Ama gerçek yaşamda bu oldukça düşüktür.
Koronavirüs kumaşlarda da uzun süre yaşıyor mu?
Virüsün insan vücuduna giriş yolu solunum sistemi olarak gerçekleşiyor. Şu ana kadar gıdalarla ilgili bir virüs bulaşma durumu görmedik. Elinizi, yüzünüzü mutlaka yıkayınız ve yüzünüze sürmeyiniz. Bu daha korunaklı bir durumdur. Kumaşların üzerinde ise virüs bir nebze uzun yaşar. Ama kumaş üzerinde kalan virüs bizi daha mı hasta yapar, bu konuda henüz bir bulgu yok.
Bahar alerjisi koronavirüsle nasıl ayırt edilir? Alerjisi olanlar risk grubunda mı?
Koronavirüste ateş daha fazla görülür, boğazda daha kesin bir ağrı ve acı olur. Corona virüs bulgularında burun akıntısı çok fazla olmaz, buunu da biliyoruz.
Hastalanan kişi bağışıklık kazanıyor mu? Tekrar hasta olma ihtimali var mı?
Hastalanan kişi bir miktar kazanıyor. Ama bunu bir miktar olarak biliyoruz. Ama corona virüs enfeksiyonunda böyle bir özelliğe rastlamadık. Bir miktar bağışıklık kazandığını biliyoruz ve bu yüzden de plazma tedavisine başladık. Ancak bunun süresi ne kadar olacak bilmiyoruz.
Aşı bulunmazsa böyle mi yaşayacağız?
Koronavirüs aşısında ocak ayı gibi belki Aralık gibi ilk uygulamayı bekliyoruz. Çok güzel sonuçlar elde ediyoruz fakat örnek vermek gerekirse de sıtma aşısı 32 senede bulundu.
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"Birkaç günkü ülke rakamlarımız olumlu bir tablo sunuyor" diyen Kara, pik noktası ile ilgili soruya "Bunu şimdiden cevaplamak için de aslında erken. Yarın gelecek rakamlara da bakmamız gerekiyor" yanıtı verdi.
NTV'nin sorularına Kara'nın verdiği yanıtlar şöyle:
Klimanın virüsle nasıl bir ilişkisi var? Klima çalıştırmanın virüsü yaymak yada engel olmak gibi etkileri var mı?
Eğer filtresi düzenli temizleniyorsa çok ciddi bir sorun yaratmıyor. Eğer düzenli temizlenmezse ve bakımı yapılmazsa enfeksiyon olarak klima sıkıntı yaratabilir. Ama gerçek yaşamda bu oldukça düşüktür.
Koronavirüs kumaşlarda da uzun süre yaşıyor mu?
Virüsün insan vücuduna giriş yolu solunum sistemi olarak gerçekleşiyor. Şu ana kadar gıdalarla ilgili bir virüs bulaşma durumu görmedik. Elinizi, yüzünüzü mutlaka yıkayınız ve yüzünüze sürmeyiniz. Bu daha korunaklı bir durumdur. Kumaşların üzerinde ise virüs bir nebze uzun yaşar. Ama kumaş üzerinde kalan virüs bizi daha mı hasta yapar, bu konuda henüz bir bulgu yok.
Bahar alerjisi koronavirüsle nasıl ayırt edilir? Alerjisi olanlar risk grubunda mı?
Koronavirüste ateş daha fazla görülür, boğazda daha kesin bir ağrı ve acı olur. Corona virüs bulgularında burun akıntısı çok fazla olmaz, buunu da biliyoruz.
Hastalanan kişi bağışıklık kazanıyor mu? Tekrar hasta olma ihtimali var mı?
Hastalanan kişi bir miktar kazanıyor. Ama bunu bir miktar olarak biliyoruz. Ama corona virüs enfeksiyonunda böyle bir özelliğe rastlamadık. Bir miktar bağışıklık kazandığını biliyoruz ve bu yüzden de plazma tedavisine başladık. Ancak bunun süresi ne kadar olacak bilmiyoruz.
Aşı bulunmazsa böyle mi yaşayacağız?
Koronavirüs aşısında ocak ayı gibi belki Aralık gibi ilk uygulamayı bekliyoruz. Çok güzel sonuçlar elde ediyoruz fakat örnek vermek gerekirse de sıtma aşısı 32 senede bulundu.
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