Premier Lig'de son bilet Fulham'ın

İngiltere Championship playoff finalinde Brentford'u 2-1 mağlup eden Fulham, Premier Lig'e yükselen 3. ekip oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Premier Lig'de son bilet Fulham'ın
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05 Ağustos 2020 00:23
İngiltere Championship Playoff finalinde Brentford ile Fulham karşı karşıya geldi. Wembley'de oynanan maçı Fulham 2-1 kazandı ve Premier Lig'e yükselen üçüncü takım oldu.

Normal süresi 0-0 biten maçta Fulham'a zaferi getiren golleri 105 ve 117. dakikalarda sol bek Joe Bryan attı. Bu sezon 40 şutta 1 gol atan Bryan, bu maçtaki 2 şutunda da gol buldu.

Brentford'un tek golünü 120. dakikada Henrik Dalsgaard attı.

Fulham, böylece 1 senelik aranın ardından tekrar Premier Lig'e yükselmiş oldu. Brentford ise üst üste 9. kez ile en çok playoff kaybeden takım oldu.

Bu sezon daha önce Leeds United ve West Bromwich Albion, Premier Lig bileti alan ilk iki takımdı.

Premier Lig'den düşen takımlar ise Watford, Norwich ve Bournemouth oldu.



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