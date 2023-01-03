Premier Lig ekiplerinin Dumfries yarışı

İngiltere Premier Lig ekipleri Manchester United, Chelsea ve Tottenham Hotspur, Inter'in Hollandalı sağ beki Denzel Dumfries'i kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Premier Lig ekiplerinin Dumfries yarışı
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03 Ocak 2023 17:21
Avrupa'da kış transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte takımlarda da takviye çalışmaları hız kazandı.

Premier Lig'de zirve yarışının uzağında kalan Tottenham Hotspur ve Chelsea ile birlikte Manchester United, Inter'in Hollandalı sağ beki Danzel Dumfries'i kadrosuna katmak istiyor.

İtalya basınında yer alan haberlere göre 3 kulüp de Hollandalı bek için kulübü Inter ile temas halinde. Inter ise oyuncunun takımdan ayrılmasına sıcak bakmıyor.

Ancak 50 milyon Euro'nun üstünde bir teklif gelmesi halinde de Dumfries'in takımdan ayrılmasına izin verebileceği ifade edildi.

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