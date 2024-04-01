Premier Lig'de zirvenin sahibi Liverpool

Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga) ve İtalya'daki (Serie A) maçlara hafta sonu devam edildi.



İngiltere'de Liverpool, İspanya'da Real Madrid, Almanya'da Bayer Leverkusen, İtalya'da Inter, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesindeki yerini korudu.



Real Madrid, Bayer Leverkusen, Liverpool ve PSG, liglerinde haftayı kayıpsız geçti. Rakipleriyle arasındaki puan farkını korumak isteyen Inter ise haftanın kapanış maçında bu akşam Empoli'yi ağırlayacak.



Premier Lig'de zirvenin yeni sahibi Liverpool



Kıyasıya şampiyonluk yarışının sürdüğü Premier Lig'de Liverpool, Brighton'ı Luis Diaz ve Muhammed Salah'ın golleriyle 2-1 yenerek zirvenin yeni sahibi oldu.



Haftanın maçında şampiyonluk adayları Manchester City ile Arsenal 0-0 berabere kaldı.



Aston Villa'nın Wolverhampton'ı 2-0 yendiği haftada Tottenham ise Luton Town'ı geriden gelerek 2-1 mağlup etti.



Premier Lig'in 30. haftasında 67 puanlı Liverpool, liderliğe yerleşti. "Kırmızılar"ın ardından Arsenal 65, Manchester City 64, Aston Villa 59 ve Tottenham 56 puanla sıralandı.



Real Madrid hata yapmadı



Zirve mücadelesinde rakipleriyle arasındaki farkı korumak isteyen Real Madrid, sahasında Athletic Bilbao'yu Rodrygo'nun golleriyle 2-0 yendi.



Madrid ekibinin en yakın takipçisi Barcelona, sahasında Las Palmas'ı 1-0'lık skorla geçerek zirve takibini sürdürdü.



Sezonun sürpriz takımı Girona ise evinde Real Betis'i 3-2 mağlup etti.



Öte yandan Getafe-Sevilla maçında Sevillalı futbolcu Marcos Acuna'ya ırkçı söylemden dolayı karşılaşmaya kısa bir süre ara verildi. LaLiga'da ırkçılığa karşı uygulanan protokolü devreye sokan maçın hakemi, statta ırkçılığa karşı anons yaptırdı.



LaLiga'da 30. hafta geride kalırken Real Madrid 75 puanla zirvede yer aldı. Barcelona 67 ve Girona 65 puanla Madrid ekibini takip etti.



Bayer Leverkusen kazanmaya devam ediyor



Bayer Leverkusen, milli oyuncu Ozan Kabak'ın forma giydiği Hoffenheim'a karşı evinde 1-0 geriye düştüğü mücadeleyi Robert Andrich ve Patrik Schick'in son dakikalardaki golleriyle 2-1 kazandı.



Bu sezon çıktığı 39 maçı da kaybetmeyen Bayer Leverkusen, Bundesliga'da üst üste 8. galibiyetini aldı.



"Der Klassiker" (Klasik) olarak adlandırılan karşılaşmada Borussia Dortmund, Bayern Münih'i 2-0 mağlup ederek rakibini 10 yıl sonra deplasmanda yenmeyi başardı.



İlk 4'e girme mücadelesi veren takımlardan Stuttgart ise sahasında Heidenheim ile 3-3 berabere kaldı.



Bundesliga'da 27. haftanın ardından 73 puana yükselen Bayer Leverkusen, en yakın rakibi Bayern Münih ile arasındaki farkı 13'e çıkardı. Stuttgart 57 ve Borussia Dortmund 53 puanla takibe devam etti.



Serie A'da Inter zirvede



Serie A'da Milan, Fiorentina deplasmanında 2-1 kazanarak üst üste 4. galibiyetini aldı.



Hırvat teknik direktör Igor Tudor yönetiminde ilk maçına çıkan Lazio, evinde Juventus'u 1-0'lık skorla geçti.



Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Atalanta ise Napoli deplasmanında 3-0 galip geldi. Napoli'nin oyuncuları, Brezilyalı takım arkadaşları Juan Jesus'a yapıldığı iddia edilen ırkçılığı protesto için Atalanta maçı öncesinde seremonide diz çökme eylemi yaptı.



Serie A'da 76 puanla lider Inter, haftanın kapanış maçında bu akşam Empoli'yi konuk edecek. Ligin 30. haftasında Inter'i 65 puanlı Milan ve 59 puanlı Juventus izledi.



Ligue 1'de PSG 10 kişiyle kazandı



Fransa futbolunun "Le Classique" (Klasik) adı verilen karşılaşmasında lider PSG, 10 kişi kaldığı Olimpik Marsilya deplasmanında Vitinha ve Gonçalo Ramos'un golleriyle 2-0 galip geldi.



Zirve takipçilerinden Brest, deplasmanda Lorient'ı 1-0, Lille de evinde Lens'ı 2-1'lik skorla geçti.



Monaco'nun Metz deplasmanında 5-2 kazandığı haftada, Nice ise düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Nantes'a 2-1 kaybetti.



Ligin 27. haftası sonunda 62 puanlı PSG liderliğini sürdürdü. PSG'nin ardından Brest 50, Monaco 49, Lille 46 ve Nice 43 puanla sıralandı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU