Premier Lig'de kulüplere harcama sınırı geliyor!

Premier Lig'de 16 kulübün, futbolcu maaşı ve kadro maliyetine harcama sınırı getirilmesi konusunda anlaşma sağladığı belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Premier Lig'de kulüplere harcama sınırı geliyor!
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29 Nisan 2024 20:59
Premier Lig'de 16 kulüp, futbolcu maaşı ve kadro maliyetine harcama sınırı getirilmesi konusunda anlaşma sağladı.

Mirror'da yer alan habere göre; Premier Lig kulüplerinin 2025-2026 sezonundan itibaren geçerli olacak şekilde transfer için harcama üst sınırı getirilmesi konusunda prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.

5 KATINA SABİTLENECEKK

Anlaşmaya göre, harcamalar ligin en alt sırasındaki kulübün TV gelirinin yaklaşık beş katına sabitlenecek.

Ligde 16 kulüp, bu öneriye onay verdi. Manchester City, Manchester United ve Aston Villa bu karara karşı oy kullanırken, Chelsea çekimser kaldı.

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