Porto'dan Fenerbahçeli yıldıza kanca!

Gelecek sezon 3 kulvarda mücadele edecek bir takım oluşturmak isteyen Fenerbahçe, kolları sıvadı. Transferde yeni isimlere imzaları attırmak için yoğun mesai harcayan Sarı-Lacivertilere sürpriz teklifler gelmeye devam ediyor.
16 MAÇTA 10 GOLE KATKI SAĞLADI, PORTO'NUN RADARINA GİRDİ
Braga'ya gönderilen Bruma, performansıyla Portekiz'de dikkatleri üzerine topladı. Devre arasında kiralanan Portekizli futbolcu, 16 karşılaşmada 4 gol 6 asist yaptı ve sergilediği futbolla Porto'nun radarına girdi.
Sarı-lacivertli ekibin kapısını çalan Portekiz ekibinin, bu transferde ısrarcı olduğu öğrenildi.
28 yaşındaki kanat oyuncusu için 5 milyon euro'yu gözden çıkartan Porto'nun kısa süre içinde yanıt beklediği bildirildi.
F.Bahçe, 4.2 milyon euro'ya transfer ettiği Bruma'yı göndermeye sıcak baksa da diğer teklifleri de bekliyor.
SADECE 5 MAÇTA OYNAYABİLDİ
Fenerbahçe, ocak ayında Bruma'nın satın alma opsiyonunun alındığını duyurmuştu. Kanarya, PSV Eindhoven'a 4 milyon 250 bin Euro bonservis bedeli ödedi.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 5 maça çıkan Bruma, 1 asist kaydetti.
16 MAÇTA 10 GOLE KATKI SAĞLADI, PORTO'NUN RADARINA GİRDİ
Braga'ya gönderilen Bruma, performansıyla Portekiz'de dikkatleri üzerine topladı. Devre arasında kiralanan Portekizli futbolcu, 16 karşılaşmada 4 gol 6 asist yaptı ve sergilediği futbolla Porto'nun radarına girdi.
Sarı-lacivertli ekibin kapısını çalan Portekiz ekibinin, bu transferde ısrarcı olduğu öğrenildi.
28 yaşındaki kanat oyuncusu için 5 milyon euro'yu gözden çıkartan Porto'nun kısa süre içinde yanıt beklediği bildirildi.
F.Bahçe, 4.2 milyon euro'ya transfer ettiği Bruma'yı göndermeye sıcak baksa da diğer teklifleri de bekliyor.
SADECE 5 MAÇTA OYNAYABİLDİ
Fenerbahçe, ocak ayında Bruma'nın satın alma opsiyonunun alındığını duyurmuştu. Kanarya, PSV Eindhoven'a 4 milyon 250 bin Euro bonservis bedeli ödedi.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 5 maça çıkan Bruma, 1 asist kaydetti.