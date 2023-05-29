Porto'dan Fenerbahçeli yıldıza kanca!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını bırakmayan Fenerbahçe'de gelecek sezonun çalışmaları sürüyor. Transfer için kolları sıvayan sarı lacivertli yöneticilere Portekiz'den sürpriz teklif geldi. Yıldız oyuncunun bonservisini almak isteyen Porto'nun Fenerbahçe'ye ödeyeceği rakam ortaya çıktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Porto'dan Fenerbahçeli yıldıza kanca!
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29 Mayıs 2023 12:20
Son güncelleme 29 Mayıs 2023 12:29
Gelecek sezon 3 kulvarda mücadele edecek bir takım oluşturmak isteyen Fenerbahçe, kolları sıvadı. Transferde yeni isimlere imzaları attırmak için yoğun mesai harcayan Sarı-Lacivertilere sürpriz teklifler gelmeye devam ediyor.

16 MAÇTA 10 GOLE KATKI SAĞLADI, PORTO'NUN RADARINA GİRDİ

Braga'ya gönderilen Bruma, performansıyla Portekiz'de dikkatleri üzerine topladı. Devre arasında kiralanan Portekizli futbolcu, 16 karşılaşmada 4 gol 6 asist yaptı ve sergilediği futbolla Porto'nun radarına girdi.

Sarı-lacivertli ekibin kapısını çalan Portekiz ekibinin, bu transferde ısrarcı olduğu öğrenildi.

28 yaşındaki kanat oyuncusu için 5 milyon euro'yu gözden çıkartan Porto'nun kısa süre içinde yanıt beklediği bildirildi.

F.Bahçe, 4.2 milyon euro'ya transfer ettiği Bruma'yı göndermeye sıcak baksa da diğer teklifleri de bekliyor.

SADECE 5 MAÇTA OYNAYABİLDİ 

Fenerbahçe, ocak ayında Bruma'nın satın alma opsiyonunun alındığını duyurmuştu. Kanarya, PSV Eindhoven'a 4 milyon 250 bin Euro bonservis bedeli ödedi.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 5 maça çıkan Bruma, 1 asist kaydetti.

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