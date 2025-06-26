Porto'da köklü değişim kapıda!

Porto'da kötü geçen sezonun ardından köklü bir değişim planlanıyor.A Bola'nın haberine göre, kulüp yönetimi hem sportif hem de finansal nedenlerle geniş çaplı bir kadro revizyonuna hazırlanıyor.Yaz transfer döneminde satış listesine konan isimlerin başında Brezilyalı kanat oyuncusu Pepe yer alıyor. 2025'te sözleşmesi sona erecek olan 28 yaşındaki futbolcunun, gelen uygun bir teklif doğrultusunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.Pepe'nin yanı sıra Samuel Portugal, Otavio, Zaidu, Grujic, Andre Franco, Gonçalo Borges, Danny Namaso ve milli futbolcu Deniz Gül de satışa açık oyuncular arasında. Yönetim, bu oyuncular için gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır.Öte yandan, kiralık olarak kadroda yer alan Fabio Vieira ve Tiago Djalo, sırasıyla Arsenal ve Juventus'a geri döndü.Porto, yapılacak satışlarla hem transfer bütçesini artırmayı hem de maaş yükünü azaltmayı hedefliyor. Kulüp, bazı oyuncular için kiralık ya da karşılıklı fesih seçeneklerini de masada tutuyor.