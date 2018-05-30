Popovich: "LeBron, şimdiki çocukların süper kahramanı"

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San Antonio Spurs koçu Gregg Popovich, Cleveland Cavaliers yıldızı LeBron James'in platformunu kullanıp çocuklara ilham kaynağı olması konusunda kendisine övgülerini sundu ve bir "süper kahraman" olduğunu söyledi.FOX News spikeri Lauren Ingraham'ın LeBron için ABD başkanı Donald Trump hakkında yaptığı negatif yorumlardan sonra "Sus ve topunu sür" şeklindeki açıklaması üzerine, Popovich, geçtiğimiz gün şu açıklamaları yaptı: