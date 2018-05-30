Popovich: "LeBron, şimdiki çocukların süper kahramanı"

San Antonio Spurs koçu Gregg Popovich, Cleveland Cavaliers yıldızı LeBron James'in platformunu kullanıp çocuklara ilham kaynağı olması konusunda kendisine övgülerini sundu ve bir "süper kahraman" olduğunu söyledi.
FOX News spikeri Lauren Ingraham'ın LeBron için ABD başkanı Donald Trump hakkında yaptığı negatif yorumlardan sonra "Sus ve topunu sür" şeklindeki açıklaması üzerine, Popovich, geçtiğimiz gün şu açıklamaları yaptı: "Herkesin ne konuşması gerektiğini seçmediği gibi, LeBron'un ne konuşup konuşmaması gerektiğni ben de seçmem. Ben bu olayı duyduğumda, birinin bir başkasının neyi, nerede ve ne zaman konuşması gerektiğinin cahilce bir örneğiydi. Bu gülünç bir durum." "Kamuoyunun önüne çıktığı ilk anı düşünün. Kaç yaşındaydı? Bugün bile ritmini bozmuş değil. Hiç kötü duruma düşmedi. Milyonlarca çocuklara, özellikle diğerleri kadar imkanları olmayan çocuklara muazzam bir örnek oluyor. Ve bu adamı sürekli iş yerinde mükemmellik sergileyen biri olarak görüyorlar. Onlara bir söz hakkı veriyor ve istediği şey hakkında konuşmalarına vesile oluyor. Anayasanın 1. ek maddesi gerçekten var, ve ben bir koç olsam da, muslukçu olsam da, astrofizikçi veya bir muhabir olsam da bazı fikirlere sahip olabilirim. İstediğim fikre sahip olurum." "Bu olayla ilgili inanılmaz olan şey de bu. Bu adama baktığınızda, kaçar milyon dolar bağışladı? Onu gören on milyonlarca çocuk ondan ilham alıyor. Black Panther filmi gibi. Çocukların bu tarz bir süper kahramana sahip olması çok güzel değil mi? LeBron da uzun bir zamandır bu rolde. Birilerinin bunun farkında olmayıp kendisine çocukça bir şekilde saldırması, LeBron'dan çok kendisinin nasıl biri olduğunu gösteriyor. Kendisi çok, çok özel biri. Hepimiz böyle çeşitli konularda konuşmaya istekli biri olduğu için onunla gurur duymalıyız."