Popov Hatayspor'dan Eyüpspor'a transfer oluyor

Hatayspor'un Bulgar sağ beki Strahil Popov'un Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor'a imza atacağı belirtildi.Popov Hatayspor'dan Eyüpspor'a transfer oluyor

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Popov Hatayspor'dan Eyüpspor'a transfer oluyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Aralık 2021 00:18
TFF 1. Lig'de şampiyonluğa oynayan ekiplerden Eyüpspor, Eyüpspor'dan Strahil Popov'la anlaştı.

Hürriyet'in haberine göre Süper Lig'de Hatayspor forması giyen sağ bek Strahil Popov'un 1,5 yıllık sözleşmeyle Eyüpspor'la anlaştığı kaydedildi.

30 yaşındaki Bulgar oyuncunun önümüzdeki günlerde resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.

Popov 2016'da Kasımpaşa'ya imza atarak Süper Lig'e merhaba demiş ve 2020'nin Ocak ayında Hatayspor'a imza atmıştı. Popov bu sezon Süper Lig'de 4, Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta forma giymiş ve gol veya asist üretememişti.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.