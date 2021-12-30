Popov Hatayspor'dan Eyüpspor'a transfer oluyor

TFF 1. Lig'de şampiyonluğa oynayan ekiplerden Eyüpspor, Eyüpspor'dan Strahil Popov'la anlaştı.



Hürriyet'in haberine göre Süper Lig'de Hatayspor forması giyen sağ bek Strahil Popov'un 1,5 yıllık sözleşmeyle Eyüpspor'la anlaştığı kaydedildi.



30 yaşındaki Bulgar oyuncunun önümüzdeki günlerde resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.



Popov 2016'da Kasımpaşa'ya imza atarak Süper Lig'e merhaba demiş ve 2020'nin Ocak ayında Hatayspor'a imza atmıştı. Popov bu sezon Süper Lig'de 4, Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta forma giymiş ve gol veya asist üretememişti.





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