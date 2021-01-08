Popescu: 'UEFA Kupası'na Tottenham taraftarı da sevindi'

Bir dönem Galatasaray forması giyen Gheorghe Popescu, hareketli kariyerinden dikkat çekenleri anlattı.



The Athletic'te konuşan Popescu; Galatasaray'da kazandığı UEFA Kupası, Barcelona transferi ve Real Madrid'i reddedişini anlattı.



"ONLAR DA SEVİNDİ"



Emekli Rumen oyuncu o dönemki UEFA Kupası zaferi için; "Daha önce Tottenham'da forma giymiştim. Galatasaray'da Arsenal'a karşı kazandığımız kupaya onların da sevindiğine eminim." dedi.



"SEZON BİTİNCE GELMEMİ İSTEDİLER"



Barcelona'ya transferini anlatan 53 yaşındaki Popescu; "Cruyff'un asistanıyla temas halindeydik. Ben Tottenham'a imza attıktan bir hafta sonra aradı ve 'Sorun değil, sezonu tamamlayıp öyle gelirsin' dedi. Üç ay sonra bir daha arandım, bu sefer taktikle ilgiliydi. benden ne beklediklerini anlattılar. İki ayda bir yarım saatimi Flemenkçe futbol taktikleri konuşarak geçiriyordum." açıklamasında bulundu.



Rumen efsane futbolcu açıklamasının devamında; "İngiltere'de sezon bittikten sonra dönemin Barcelona Başkan Yardımcısı geldi ve bir oteldu buluştuk. Tottenham benim için 400 bin pound daha istedi. Saatler süren görüşmeden sonra kontratımdan ücreti düşmelerini söyledim. 1990'da Real Madrid'i reddettim ama sonra Barcelona'ya geldim." sözlerini sarf etti.



Popescu, Galatasaray dışında kariyerinde Barcelona, Tottenham, PSV Eindhoven ve Hannover 96 gibi kulüplerde forma giydi.







