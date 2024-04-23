Detroit Pistons'ın, bu yaz Philadelphia 76ers'tan Tobias Harris ve Charlotte Hornets'tan Miles Bridges'i takas etmeyi düşünebileceği iddia edildi.



Önümüzdeki yaz önemli hamleler yapmaya hazırlanan Pistons'ın, potansiyel takas fırsatlarını göz önünde bulundurarak Harris ve Bridges gibi serbest oyuncuları hedef alabilecekleri öne sürüldü.



The HoopsHype Podcast'inde konuşan Michael Scotto'nun görüşlerine göre, Pistons'ın yaklaşık 60 milyon dolarlık maaş boşluğuna sahip olması, kendilerine yaz planları arasında birçok serbest oyuncuyu takip etmeleri için bol miktarda imkan sunuyor.



Scotto, Harris ve Bridges gibi oyuncuları hedeflemenin Pistons'ın planının bir parçası olduğunu, ancak aynı zamanda bu boşluktan etkili oyuncuların takaslarını kolaylaştırmak için faydalanmayı da düşündüklerini sözlerine ekledi.



Bu sezon maç başına 17,2 sayı, 6,5 ribaund ve 3,1 asist ortalamaları yakalamış olan 31 yaşındaki Harris, mevcut sözleşmesi sona erdikten sonra yaz dönemine sınırsız serbest oyuncu olarak girecek.



26 yaşındaki Bridges ise, maç başına 21 sayı, 7,3 ribaund ve 3,3 asist ortalamaları yakaladığı etkileyici sezonun ardından bu yaz sınırsız serbest oyuncu olacak.





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