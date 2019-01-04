Pınar Karşıyaka'da ayrılık

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Litvanyalı oyuncusu Deividas Gailius'la yollarını ayırdı.
Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, Deividas Gailius'un sözleşmesinin feshedildiği bildirildi.
Bu sezon başında Pınar Karşıyaka'ya transfer olan Gailius, ligde 9 maçta 6,3 sayı ve 3,11 ribaunt ortalamaları ile oynadı.
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Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, Deividas Gailius'un sözleşmesinin feshedildiği bildirildi.
Bu sezon başında Pınar Karşıyaka'ya transfer olan Gailius, ligde 9 maçta 6,3 sayı ve 3,11 ribaunt ortalamaları ile oynadı.
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