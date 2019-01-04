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Pınar Karşıyaka'da ayrılık

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da Deividas Gailius ile yollar ayrıldı.

Kaynak: AA
Pınar Karşıyaka'da ayrılık
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04 Ocak 2019 21:20
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Litvanyalı oyuncusu Deividas Gailius'la yollarını ayırdı.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, Deividas Gailius'un sözleşmesinin feshedildiği bildirildi.

Bu sezon başında Pınar Karşıyaka'ya transfer olan Gailius, ligde 9 maçta 6,3 sayı ve 3,11 ribaunt ortalamaları ile oynadı.

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