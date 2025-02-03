Phoenix Mercury, milli basketbolcu Sevgi Uzun'u "takasla" kadrosuna kattı

WNBA ekibi Phoenix Mercury, milli oyuncu Sevgi Uzun'u "takasla" kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Phoenix Mercury, milli basketbolcu Sevgi Uzun'u 'takasla' kadrosuna kattı
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03 Şubat 2025 13:03
Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) ekibi Phoenix Mercury, milli oyuncu Sevgi Uzun'u "takasla" kadrosuna kattı.

WNBA'den yapılan açıklamaya göre Mercury, 4 takımın dahil olduğu takasta Dallas Wings'ten Sevgi Uzun'u kadroya dahil etti.

Mercury, Sevgi Uzun'un yanı sıra Wings'ten Satou Sabally ve Kalani Brown, Connecticut Sun'dan ise Alyssa Thomas'ı renklerine bağladı.

Sun'ın Mercury'den Rebecca Allen ve Natasha Cloud, Wings'ten Jacy Sheldon'ı transfer ettiği takasta, Indiana Fever ise Mercury'den Sophie Cunningham ve Wings'ten Jaelyn Brown'ı takıma kattı.

Wings ise Sun'dan Dijonai Carrington, Tyasha Harris ve Fever'dan NaLyssa Smith'i kadrosuna katarken Mercury'den Kiki Herbert Harrigan'ın da haklarını aldı.

Sevgi Uzun, geçen sezon forma giydiği Dallas Wings ile hazırlık kampı anlaşması imzalamıştı. Milli oyuncu, geçen sezon WNBA'de maç başına 4,4 sayı, 1,6 ribaunt ve 3 asist ile oynadı.

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı'nın 27 yaşındaki skorer oyuncusu, bu sezon ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise sarı-lacivertli formayla 10,2 sayı, 2,7 ribaunt ve 5,2 asist ortalamaları yakaladı.

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