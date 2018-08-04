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Phillip Cocu, Volkan Demirel'e hayran kaldı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, kısa sürede tecrübeli isim Volkan Demirel'e hayran kaldı.

Kaynak: Sabah
Phillip Cocu, Volkan Demirel'e hayran kaldı
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04 Ağustos 2018 05:20
Fenerbahçe'de bir yıllık sözleşmeyle kariyerine devam eden Volkan Demirel, sarı-lacivertli teknik heyetin yine gözdesi olmayı başardı.

37 yaşındaki tecrübeli kaleci, bu yaşına rağmen antrenman performansıyla Cocu ve kurmaylarının takdirini kazanmayı başardı.

Volkan'ın antrenmanlardaki mükemmel çalışmasının yanı sıra takım içindeki ağırlığı da Hollandalı teknik ekibi hayran bıraktı.



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