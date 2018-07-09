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Phillip Cocu oyundan memnun kaldı

İstanbulspor ile oynanan maçtaki genel performans, Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'yu memnun etti.

Kaynak: Milliyet
Phillip Cocu oyundan memnun kaldı
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09 Temmuz 2018 06:53
İstanbulspor ile oynanan maçtaki genel performans, Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'yu memnun etti.

Özellikle ilk yarı ve bölümdeki oyun için geçer not veren Hollandalı çalıştırıcı, ikinci devredeki eksiklerden bahsetti. Teknik heyet, kamp dönemiyle birlikte takımın istenen seviyeye çıkacağını düşünüyor.

Sarı-lacivertli takımın transferde sessiz kalması da taraftarın beklentilerinin uzamasına neden oldu. Wilshere'dan olumsuz yanıt alındıktan sonra Bas Dost transferinde de sıkıntılı bir durum söz konusu... Futbolcunun fazla talibi olması ve kulübüyle yaşadığı bonservis sıkıntısı hala aşılabilmiş değil...

Sportif direktör Comolli, bu nedenle transfer çalışmalarında, daha çok alternatif isimlere yönelmiş durumda... Geçtiğimiz hafta yurtdışında yaptığı çalışmaların ardından İstanbul'a dönen Comolli, teknik direktör Cocu ile durum değerlendirmesi yaptı.

Yarın başlayacak İsviçre kampı sırasında birkaç transferin gerçekleşmesi bekleniyor.

Yıldızı barışmadı

İstanbulspor karşısındaki tek golün sahibi Aatif'e taraftarlar, bu gole rağmen sosyal medyadan ciddi eleştiri getiriyor. Futbolcu ise buna pek anlam veremiyor. Takımda mutlu olan ve kalmak isteyen oyuncunun kesin durumu kamp ve transfer çalışmalarından sonra netleşecek olsa da teknik heyet şu ana kadar olumlu bir izlenim edindi.



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