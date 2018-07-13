KAPTANLARDAN YAKIN İLGİ



Fenerbahçe'nin Altınordu'dan yeni transferleri Berke Özer ve Barış Alıcı, sarı-lacivertlilerle birlikte idmanlara çıkmaya başladı.Özellikle Barış'ın performansı teknik direktör Philip Cocu'yu mest etti. Çalışma azmiyle göz dolduran 21 yaşındaki kanat oyuncusu, Hollandalı çalıştırıcının söylediklerini anında uygulayarak göze girmeyi başardı.Takım arkadaşlarının da beğenisini kazanan Barış'a futbolcular alkışlarla destek verdi. Gol çalışmasında da çok iyi iş çıkaran genç futbolcuya asıl övgü ise Cocu'dan geldi.Hollandalı hoca, golleri arka arkaya sıralayan futbolcusunu "Bravo Barış, bravo. Böyle devam" diye bağırarak motive etti. Sarı-lacivertli oyuncu, bu sözler ve destek sonrası çalışmayı daha da azimli şekilde sürdürdü.Öte yandan Berke ve Barış'a takım kaptanları da sahip çıktı. Özellikle Volkan ve Mehmet Topal'ın takıma çabuk uyum sağlamaları için iki futbolcu ile sık sık ilgilenip sohbet etmeleri dikkatlerden kaçmadı.Genç futbolcuların transferi spor kamuoyunda nokta atışı olarak değerlendirilmişti.