PFDK'den Hikmet Karaman'a 1 maç ceza!

PFDK, Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'a 1 maç ceza verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
PFDK'den Hikmet Karaman'a 1 maç ceza!
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26 Haziran 2020 19:35
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Göztepe mücadelesinde itirazları nedeniyle kırmızı kart gören Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'a 1 maç ceza verildiğini açıkladı.

Tecrübeli teknik adam, Süper Lig'in 29. haftasında 27 Haziran Cumartesi günü oynayacakları Fenerbahçe karşılaşmasında takımının başında yer alamayacak.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

"BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 20.06.2020 tarihinde oynanan BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR-GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR Kulübünün, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR Kulübü teknik sorumlusu HİKMET KARAMAN'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."



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