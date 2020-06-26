PFDK'den Hikmet Karaman'a 1 maç ceza!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Göztepe mücadelesinde itirazları nedeniyle kırmızı kart gören Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'a 1 maç ceza verildiğini açıkladı.



Tecrübeli teknik adam, Süper Lig'in 29. haftasında 27 Haziran Cumartesi günü oynayacakları Fenerbahçe karşılaşmasında takımının başında yer alamayacak.



TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;



"BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 20.06.2020 tarihinde oynanan BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR-GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR Kulübünün, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR Kulübü teknik sorumlusu HİKMET KARAMAN'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."



