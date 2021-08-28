Petr Cech buz hokeyi takımıyla sözleşme imzaladı

Guildford Phoenix Buz Hokeyi Takımı, Petr Cech ile 2021-2022 sezonu için sözleşme imzaladı.🏒 https://t.co/t8qyNX6cfN



— Sporx (@sporx) August 27, 2021

Chelsea ve Arsenal'deki performansıyla bir dönem dünyanın en iyi kalecilerinden biri olan Petr Cech, buz hokeyi oyuncusu oldu.İngiltere'nin amatör buz hokeyi takımı olan Guildford Phoenix'in yaptığı açıklamada Petr Cech ile 1 sezonluk anlaşma sağlandığı kaydedildi. Böylelikle futbol sahalarında koruduğu kalelerin ardından Çekyalı kaleci buzun üzerinde de kalesinin başında olmaya devam edecek.Bateri çalan Petr Cech, daha önce de müzik çalışmalarıyla adından söz ettirmişti.