Petkimspor Avrupa'da tam gaz

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde elemeleri 3'te 3'le geçerek B Grubu'nda ilk hafta King Szczecin'i Polonya'da 85-70 yenen Aliağa Petkimspor, evindeki tarihinin ilk Avrupa maçında da Filou Oostende'yi 77-74 mağlup etmeyi başardı.

Avrupa kupalarında oynadığı tarihinin 5'inci maçını da kazanan Petkimspor, grubunda 2'de 2'yle Unicaja Malaga'yla birlikte zirveyi paylaştı. Petkimspor'da yeni yabancılardan Breein Tyree 33 sayıyla galibiyetin mimarı oldu.



Kulüp için tarihi bir maça çıktıklarını belirten Antrenör Burak Gören, "Maçtan önce hepimizin duygu yoğunluğu çok yüksekti. Kulüp olarak her geçen yıl daha da gelişiyoruz, bu akşam muhteşem taraftarlarımızın önünde tarihimizin Avrupa kupalarındaki ilk iç saha maçını oynadık. Taraftarlarımız bizi müthiş destekledi, onların da yardımıyla bugün kazandık. Üst üste ikinci maçımızı kazandık, Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne harika bir başlangıç yaptık" dedi. Petkimspor grupta 23 Ekim'de Malaga'ya konuk olacak.



KARDEŞ RUSSELL'DAN AĞABEYE DESTEK



Bu sezon İzmir'in Avrupa'da mücadele eden iki farklı takımına transfer olan Russell kardeşler, Aliağa Petkimspor'un Oostende maçında bir araya geldi. Petkimspor'un sezon başında Alman ekibi Oldenburg'tan transfer ettiği ağabey DeWayne Russell, Oostende maçında parkede ter dökerken, Manisa Basket'ten sezon başı Karşıyaka'ya transfer olan Daron Russell da saha kenarında ağabeyini destekledi. Karşıyakalı basketbolcu Errick McCollum da takım arkadaşıyla birlikte Petkimspor'un maçını izledi. DeWayne Russell karşılaşmada 11 sayı, 4 asistle görev yaptı. Russell kardeşler maç sonrası birlikte fotoğraf çektirdi.



