Perkins: "Sıska Harden, Houston'ı şampiyon favorisi yapabilir"

Eski NBA oyuncusu ve şu anki ESPN analisti Kendrick Perkins, "Sıska" James Harden'ın, Houston Rockets'ı şampiyonluk favorisi haline getirebileceğini söyledi.



Basketbol takipçileri, geçtiğimiz hafta KOVID-19 karantinasından birkaç kilo vermiş halde ortaya çıkan "Sıska" Harden ile tanışmıştı.



Harden'ın Oklahoma City Thunder'dan eski takım arkadaşı Perkins'e göre, Harden'ın yeni "sıska" versiyonu, 2019-20 sezonunda Houston'ın şampiyonluk umutlarını başlatabilir:



"James'in bu salgın sırasında kendini adadığını ve zamanını akıllıca kullandığını ve iyi arkadaşları Lil Baby ve Meek Mills ile takılmadığını görmekten mutluluk duyuyorum. James çok çalışıyor ve tehlikeli olacak. En üretken skorerlerden biri olan adamdan bahsediyoruz. Ve üstüne bir de kilo verip kendini mi adamış? Tehlikeli olacak. Sezon devam ettiğinde, şampiyonluğu kazanmak için Rockets'ı büyük bir favori olarak ortaya koyuyor."



Perkins ve Harden, Thunder'da bir buçuk sezon boyunca takım arkadaşıydı ve All-Star oyuncular Russell Westbrook ve Kevin Durant ile birlikte 2012 NBA Finalleri'ne ulaşmışlardı.



