Pendikspor, Yeni Malatyaspor'u rahat geçti

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Pendikspor, Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Pendikspor, Yeni Malatyaspor'u rahat geçti
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19 Ocak 2025 17:55
Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Pendikspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi.

Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda oynanan mücadelede Pendikspor, Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti.

Pendikspor'un gollerini Nuno Sequeira, Alpaslan Öztürk, Hasan Kılıç ve Erdem Çalık kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Pendikspor, 30 puana yükselerek 8. sıraya yükseldi. Yeni Malatyaspor ise -21 puanla sonuncu sırada bulunuyor (Yeni Malatyaspor'a -21 puan cezası verilmişti.)

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