Pendikspor'un kazandığı penaltı VAR'dan iptal

Trabzonspor ile Pendikspor'un karşı karşıya geldiği maçta Pendikspor penaltı kazandı. Hakem VAR'dan gelen uyarı ile iptal etti.

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Pendikspor'un kazandığı penaltı VAR'dan iptal
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18 Şubat 2024 16:35
Son güncelleme 18 Şubat 2024 16:40
Süper Lig'de Pendikspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 27. dakikasında ceza sahasına çevrilen topa Thomas Meunier müdahale etti. Hakem Halil Umut Meler, Belçikalı sağ bekin topa elle oynadığını belirterek tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.

VAR'da bulunan Abdülkadir Bitigen, Halil Umut Meler'i uyardı. Monitörden pozisyonu izleyen Meler, penaltı kararından vazgeçti.

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