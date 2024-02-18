Pendikspor'un kazandığı penaltı VAR'dan iptal

Süper Lig'de Pendikspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 27. dakikasında ceza sahasına çevrilen topa Thomas Meunier müdahale etti. Hakem Halil Umut Meler, Belçikalı sağ bekin topa elle oynadığını belirterek tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.
VAR'da bulunan Abdülkadir Bitigen, Halil Umut Meler'i uyardı. Monitörden pozisyonu izleyen Meler, penaltı kararından vazgeçti.
Mücadelenin 27. dakikasında ceza sahasına çevrilen topa Thomas Meunier müdahale etti. Hakem Halil Umut Meler, Belçikalı sağ bekin topa elle oynadığını belirterek tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.
VAR'da bulunan Abdülkadir Bitigen, Halil Umut Meler'i uyardı. Monitörden pozisyonu izleyen Meler, penaltı kararından vazgeçti.