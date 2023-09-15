Pendikspor, Adana Demirspor'a konuk olacak

Pendikspor, Süper Lig'de Cumartesi günü deplasmanda Adana Demirspor'la karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Pendikspor, Adana Demirspor'a konuk olacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Eylül 2023 14:41
Pendikspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Cumartesi günü Yukatel Adana Demirspor'a konuk olacak.

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Mert Güzenge yönetecek.

Ligde ilk 4 haftada 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan İstanbul ekibi, haftaya 3 puanla 15. sırada girdi.

Bir maçı ertelendiği için 3 karşılaşmada bir galibiyet ve 2 beraberliği bulunan Yukatel Adana Demirspor ise 5 puanla 10. sırada yer alıyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery