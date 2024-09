New Orleans Pelicans, guard Jose Alvarado ile mevcut kontratını iki yıllığı dokuz milyon dolarlık bir sözleşmeyle uzatma konusunda anlaşmaya vardı.



The Athletic'ten Shams Charania, Alvarado'nun menajerinin kontratın 2026-27 sezonunda bir oyuncu opsiyonu içerdiğini belirttiğini aktardı.



Ayrıca ESPN'den Bobby Marks ise, Alvarado'nun önümüzdeki sezon için 2 milyon dolarlık garantili olmayan maaşının, bu uzatmanın bir parçası olarak garanti altına alınacağını belirtti.



26 yaşındaki Alvarado, 2021'de draft edilmemiş serbest bir oyuncuyken New Orleans'ta iki yönlü bir sözleşmeyle kendine bir yuva bulmayı başarmıştı.



Bire bir savunmadaki inatçılığıyla bilinen Alvarado, 2023-24 sezonunda 7.1 sayı, 1.1 top çalma ve 2.1 asist ortalamaları yakalamış ve Yılın Altıncı Adamı ödülü oylamasında altıncı sırada yer almıştı.