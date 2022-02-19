Pekin'de günün raporu!

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda 7 branşta madalyalar sahiplerini buldu.



Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen oyunların 15. gününde bobsled, kayak kros, curling, artistik buz pateni, serbest stil kayak, buz hokeyi ve sürat pateninde madalya mücadeleleri yaşandı.



Kadınlar ikili bobsled kategorisinde, Alman Laura Nolte, 4.03.96'lık derecesiyle altın madalya kazandı. Nolte'nin vatandaşı Mariama Jamanka ikinci, ABD'li Elana Meyers Taylor üçüncü sırayı aldı.



Kayak kros erkekler 50 kilometre toplu çıkışta, Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Alexander Bolshunov, 1 saat 11.32.7'lik derecesiyle altın madalyaya uzandı. Aynı ülkeden Ivan Yakimushkin ikinciliği, Norveçli Simen Hegstad Krueger üçüncülüğü elde etti.



Curling erkekler altın madalya mücadelesinde İsveç, Büyük Britanya'yı 5-4 mağlup etti. Kadınlar bronz madalya maçında ise İsveç, İsviçre'yi 9-7'lik skorla yendi.



Artistik buz pateni çiftler serbest programda, Çinli Wenjing Sui- Cong Han ikilisi, 239.88 puanla altın madalya kazandı. Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Evgenia Tarasova-Vladimir Morozov ikinci, Anastasia Mishina-Aleksandr Galliamov üçüncü oldu.



Serbest stil kayak erkekler halfpipe kategorisinde, Yeni Zelandalı Nico Porteous, 93 puanla podyumun zirvesine çıktı. ABD'li sporculardan David Wise gümüş, Alex Ferreira bronz madalya elde etti.



Buz hokeyi erkekler bronz madalya mücadelesinde Slovakya, İsveç'i 4-0 mağlup etti.



Sürat pateni erkekler toplu çıkış finalinde, Belçikalı Bart Swings, 63 puanla altın madalyaya ulaştı. Güney Koreli Jae Won Chung ile vatandaşı Seung Hoon Lee, podyumun ikinci ve üçüncü basamaklarına çıktı.



Kadınlar toplu çıkış finalinde ise, altın madalyanın sahibi 60 puanla Hollandalı Irene Schouten oldu. Kanadalı Ivanie Blondin ikinci, İtalyan Francesca Lollobrigida üçüncü sırayı aldı.



Norveç, madalya sıralamasında zirvede



Oyunların 15. günü sonunda 15 altın, 8 gümüş, 12 bronz madalyası bulunan Norveç, zirvedeki yerini korudu.



Genel klasmanda 11 altın, 8 gümüş ve 5 bronz madalyalı Almanya ikinci, 9 altın, 4 gümüş, 2 bronz madalyaya sahip Çin üçüncü sırada yer aldı.





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