Teknik Direktörü, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 5-0 yenildikleri Galatasaray maçında kırılgan bir görüntüde olduklarını söyledi.Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fransız teknik adam, zor bir dönemden geçtiklerini belirterek, "Takım 11'e 10 kalmadan önce de zorlu bir karşılaşmaydı ama bir şeyler yapabilirdik. Kırmızı karttan sonra işler daha komplike hale geldi. Kırılgan bir takımız. Kırılgan bir görüntüdeydik. Galatasaray gibi bir takımla rekabet edebilecek görüntüde değildik. Taraftarlarımız için çok üzülüyorum. Önümüzdeki haftalarda bunu değiştirmeye çalışacağız." diye konuştu.Suçu oyuncularına yıkmayacağını aktaran Le Guen, şunları kaydetti:"Oyuncularımız mental açıdan daha güçlü olsun ve daha güçlü kalabilsin. Taraftarlarımızın beklentisi yüksek. Bursaspor, özel bir camia. Hem benim hem de oyuncularım için bu dönemde güçlü kalmak çok önemli olacak. İşler yolunda değilken güçlü kalabilmek her şeyden önemli. Suçu oyuncuların üstüne yıkmak işin kolayına kaçmak olur. Bunu yapmayacağım. Onları birebirde suçlayacağım ama onlara yardım etmek zorundayım. Onlara yardım etmek için bu suçlamaları kullanmam gerekiyor. Bunu içeride yapacağım. Bu işten beraber çıkabiliriz. Oyuncularıma yardım etmek için buradayım."Paul Le Guen, bir basın mensubunun, "Bursa'ya dönecek misiniz, yoksa yönetimin Fransa bileti almasını mı bekleyeceksiniz?" şeklindeki sorusu üzerine, "Size çok saygı duyuyorum. Belli süredir birlikte çalışıyoruz. Birbirimizi görüyoruz. Bu tarz sorular sormanızı çok hoş karşılamıyorum ama yine de saygı duyuyorum. Bu konudaki cevabım çok net. Tabii ki Bursa'ya döneceğim. Bu konuda savaşacağım ve takımım adına bu durumu aşmaya çalışacağım. Başkanın ve yönetimin güveninin arkamda olduğunu biliyorum. Bu soruyu neden böyle sorduğunuzu çok iyi biliyorum, siz de neden böyle cevapladığımızı çok çok iyi biliyorsunuz. Size de saygı duyuyorum." ifadelerini kullandı.