İtalya Serie A'nın 12. haftasında Parma, deplasmanda Verona'ya konuk oldu.



Stadio Marcantonio'da oynanan mücadeleyi Parma, 2-1 kazanmayı başardı.



Parma'ya galibiyeti getiren golleri 18 ve 80. dakikalarda Mateo Pellegrino attı. Ev sahibi Verona'nın tek golünü 65. dakikada Giovane kaydetti.



Bu sonuçla birlikte ligdeki 2. galibiyetini elde eden Parma, puanını 11'e yükseltti. Ligde henüz galibiyetle tanışamayan Verona ise 6 puanla ligin son sırasında konumlandı.



Ligde gelecek hafta Parma, Udinese'yi konuk edecek. Verona, Genoa'ya konuk olacak.