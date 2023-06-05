Paris Saint Germian, Ugarte'yi renklerine bağlamak üzere

Fransa Ligue 1'de 11. şampiyonluğuna uzanan Paris Saint Germian, Sporting Lizbon forması giyen Manuel Ugarte ile anlaşmaya vardı.

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Paris Saint Germian, Ugarte'yi renklerine bağlamak üzere
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05 Haziran 2023 14:14
Son güncelleme 05 Haziran 2023 14:22
Fransa Ligue 1'de 11.kez şampiyonluğa ulaşan Paris Saint Germian, Marco Asensio sonrası bir isimle daha anlaşmaya vardı. 

Sporting Lizbon forması giyen orta saha oyuncu Manuel Ugarte gelecek sezon Paris ekibinin formasını giyecek.

Uruguaylı oyuncu için hem Chelsea hem Paris Saint Germian kulübüyle anlaşmasına rağmen Ugarte'yi ikna eden taraf Fransız ekibi oldu.

Paris Saint Germian'in , 22 yaşındaki futbolcu için Sporting Lizbon'a 60 milyon euro ödeyeceği belirtildi. Urugaylı yıldızın Paris'te olduğu ve gün içinde sağlık kontrollerinden geçeceği duyuruldu.

Manuel Ugarte bu sezon Sporting Lizbon formasıyla 47 maça çıkıp 1 asist yaptı.

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