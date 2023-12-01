ÖZET İZLE: Monaco 85-77 Olympiakos

THY EuroLeague 11. hafta maçında Monaco ile Olympiakos karşı karşıya geldi. Gaston Medecin Salonu'nda oynanan maçı Monaco 85-77 kazandı.



Monaco'da Mike James 24 sayı, 6 asist ile takımının en skoreri oldu. Olympiakos'ta Isaiah Canaan'ın 20 sayı, 4 asist'i galibiyete yetmedi.



Bu sonuçla birlikte Monaco, EuroLeague'de üst üste ikinci galibiyetini alarak galibiyet sayısını 7'ye çıkardı. Olympiakos ise 3 maç aradan sonra kaybetti ve toplamda beşinci yenilgisini yaşadı.



İŞTE MAÇIN ÖZETİ



