ÖZET İZLE: Monaco 85-77 Olympiakos

THY EuroLeague'de Monaco sahasında Olympiakos'u 85-77 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; euroleague.net
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ÖZET İZLE: Monaco 85-77 Olympiakos
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01 Aralık 2023 02:39
Son güncelleme 01 Aralık 2023 20:09
THY EuroLeague 11. hafta maçında Monaco ile Olympiakos karşı karşıya geldi. Gaston Medecin Salonu'nda oynanan maçı Monaco 85-77 kazandı. 

Monaco'da Mike James 24 sayı, 6 asist ile takımının en skoreri oldu. Olympiakos'ta Isaiah Canaan'ın 20 sayı, 4 asist'i galibiyete yetmedi. 

Bu sonuçla birlikte Monaco, EuroLeague'de üst üste ikinci galibiyetini alarak galibiyet sayısını 7'ye çıkardı. Olympiakos ise 3 maç aradan sonra kaybetti ve toplamda beşinci yenilgisini yaşadı.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ

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