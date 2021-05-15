Özcan Bizati: 'Trabzonspor maçı kolay değildi'

Süper Lig'in 42. ve son haftasında sahasında Trabzonspor'a 2-1 yenilen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Özcan Bizati, karşılaşma sonrası konuştu.



Ligden düşen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Özcan Bizati şunları söyledi:



"Bizim için oynaması kolay bir maç değildi. Maçın 45. dakikasında yediğimiz gol oyun formatımızı bozdu. İkinci yarı farklı oyun formatıyla oynamak zorundaydık. Gelgitlerin çok olacağı, risk alacağımız, o risklerin de bize ceza kesebileceği bir oyun oynamak zorundaydık, onu oynadık. İkinci yarı gol attık, rakibe fırsatlar verdik, bunu biliyorduk ama biz de fırsatlar yakalayacaktık. O fırsatları golle değerlendirmemiz gerekiyordu. Değerlendiremedik. Rakibimizin 87. dakikada bulduğu golle 2-1 kaybettik."



