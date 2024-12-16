Ozan Tufan: "Taraftarımız gurur duysun"

Trabzonsporlu Ozan Tufan, 2 gol attığı ancak 4-3 kaybettikleri Galatasaray maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

, Fotoğraf; AA
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Ozan Tufan: 'Taraftarımız gurur duysun'
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16 Aralık 2024 23:23
Trabzonsporlu Ozan Tufan, 2 gol attığı ancak 4-3 kaybettikleri Galatasaray maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İyi onadıklarını ve mağlubiyet sebebiyle üzgün olduklarını söyleyen Ozan, "Trabzonspor olarak bugün camiamızın bizimle gurur duyması gerekiyor. Galatasaray'ın kalitesi ortada ama biz kendimizi ezdirmedik. Hücum oynadık, savunma yapmadık. Bunun karşılığını aldık. Yediğimiz gollerde hatalarımız vardı ama Banza'nın pozisyonunda faul yoktu. Orada faul verdi ve hızlı başlama sonrası gol yedik. Bu da bizi düşürüyor. Biz sahanın içerisinde kalmaya çalışıyoruz. Üzüldük ama ayağa kalkmasını bileceğiz. Güzel futbola ve taraftarımızı mutlu etmeye ihtiyacımız var." sözlerini sarf etti.

BeIN Sports sunucusu Güntekin Onay'a seslenen Ozan, "İki hafta öncesinde Güntekin ağabeyin 'Ozan hazır değil' haberini okudum. Yıllardır bu işi yapıyorum, daima kendimi hazır tutmaya çalışıyorum. İnsanların yorumları olacaktır ama kamuoyuna doğru bilgi vermelerini isterim. Algı yaratmak kamuoyunu, beni ve ailemi sararsa. Üç haftadır oynamıyordum ama bugün elimden geleni yapım. İyi oynadım, takım olarak iyi oynadık ama skor anlamında tatmin olmadık." dedi.

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