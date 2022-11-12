Osman Özköylü: 'Öz güven açısından çok önemli'

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Bodrumspor'u 3-0 mağlup eden Pendikspor'un teknik direktör Osman Özköylü, takımın moralini yükseltecek bir galibiyet aldıklarını söyledi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Özköylü, "Son 2 haftada aldığımız mağlubiyetler can sıkıcı olmuştu. Toparlanmak için önemli bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Ligin en fazla gol atan takımından gol yemeden net bir galibiyet aldık. Bu da moral, motivasyon, öz güven açısından çok önemli bir galibiyetti." diye konuştu.



Çok önemli bir galibiyet aldıklarını vurgulayan Özköylü, ''Ligin en flaş takımlarından biri olan Bodrumspor'u böyle bir oyunla yenmek bizim için mutluluk verici. Her takımın iyi tarafları, eksikleri vardır. Buna göre birtakım kararlar alıyoruz. Kupa maçı nedeniyle bu maça çok fazla hazırlanma şansımız olmadı. Dün 15-20 dakika taktik antrenman yaparak bugün oynadık. Çocuklar istediklerimizi çok iyi anladılar." ifadelerini kullandı.



Bodrumspor'un ligin etkili bir hücum oyun takımlarından olduğunu söyleyen Özköylü şunları kaydetti:



"Rakibin etkili olduğu taraflarını iyi biliyorduk. Bodrumspor ligde topu dikine oynayan ve rakip ceza sahasına en iyi sokan, savunma arkasına koşularla kalabalık olarak ceza sahasına giren bir takım. Biz de bunu dikkate alarak 3 stoperle oynadık. Kazandığımız toplarla rakibin boşluklarını iyi değerlendirdik. Sonuç daha farklı olabilirdi, onlar da gol atabilirdi. 3-0'dan sonra geri çekildik ve ceza sahamıza çok top yedik. Güzel ve kritik bir galibiyetti. Bundan sonra galibiyetleri sürdürmek en büyük temennimiz. Bodrumspor'un bu sezon yaptıkları iş çok önemli ve değerli. İsmet hocayla birlikte olağanüstü işler yapıyorlar."





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