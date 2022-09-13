Osman Özköylü: 'Mücadele gücü iyi bir maç oldu.'

Spor Toto 1. Lig'de Altınordu ile 1-1 berabere kalan Pendikspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, karşılaşmayı değerlendirdi.



Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü ise maçın ilk 35 dakikalık bölümünde hafta boyunca planladıkları oyunu sahaya yansıttıklarını söyledi.



Altınordu'nun iyi bir takım olduğunu ve belli bir oyun kültürünün bulunduğunu aktaran Özköylü, şöyle konuştu:



"Maalesef çalıştığımız yerden golü yedik. Bizim gibi tecrübeli bir takıma böyle bir golü yemek hiç yakışmadı. Oyunun genelinde iyi oynadık, iyi mücadele ettik. Altınordu'ya karşı iyi tepki verdik. 35 dakikalık bölümde bence her şeyi iyi götürdük ama 1-0 öne geçtikten sonra Altınordu bize önde biraz baskı yaptı. Bizim pas oyunumuza, topu geriden çıkarmamıza engel oldu. Bize hata yaptırdı."



Özköylü, rakiplerinin çok net gol pozisyonu olmadığını belirterek, "Her iki taraf açısından da bence seyir zevki, mücadele gücü iyi bir maç oldu. Puanlar paylaşıldı. Altınordu'yu da tebrik ediyorum. Onlara da bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum." dedi.





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