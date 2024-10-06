Osman Özköylü: 'Bir hata iki puan kaybetmeye neden oldu'

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında deplasmanda Ankara Keçiörengücü'yle 1-1 berabere kalan Siltaş Yapı Pendikspor'un teknik direktörü Osman Özköylü maçın ardından açıklamalarda bulundu.



"Bir hata iki puan kaybetmemize sebep oldu"



Siltaş Yapı Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü ise maçta 2 puan kaybettiklerini ifade ederek, "Maçın tamamında kontrolü elinde tutan takım bizdik. İkinci yarı biraz fazla geri çekilince rakip sanki biraz şans buluyormuş gibi oldu ama pozisyonsuz bir gol yedik. Maç boyu pozisyon vermediğimiz halde maalesef bir hata iki puan kaybetmemize sebep oldu." dedi.



Özellikle ilk yarıda üstün bir mücadele ortaya koyduklarını anlatan Özköylü, "Çok iyi pozisyonlara girdik, maçı 2-0'a getirebilecek pozisyonları bulduk. Gerçekten bugünkü oyun, sahadaki duruş, mücadele, takımımızın her şeyi çok güzeldi. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Hafta boyunca ne çalıştıysak, ne istediysek sahada her şeyi onlardan gördük. O da bizi çok sevindirdi. Bugün ortaya koyduğumuz karakter, sahadaki mücadele, oyun, oyuncularımızın direnci gerçekten takdire şayandı." değerlendirmesinde bulundu.



