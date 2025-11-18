18 Kasım
Kosova-İsviçre
22:45
18 Kasım
İsveç-Slovenya
22:45
18 Kasım
Beyaz Rusya-Yunanistan
22:45
18 Kasım
İskoçya-Danimarka
22:45
18 Kasım
Bulgaristan-Gürcistan
22:45
18 Kasım
İspanya-Türkiye
22:45
18 Kasım
Avusturya-Bosna Hersek
22:45
18 Kasım
Romanya-San Marino
22:45
18 Kasım
Belçika-Linheştayn
22:45
18 Kasım
Galler-Kuzey Makedonya
22:45
18 Kasım
Irak-Birleşik Arap Emirlikleri
1-190'
18 Kasım
Brezilya-Tunus
22:30

Osimhen, İstanbul'a geldi: Sakatlık yanıtı

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, milli takımın ardından İstanbul'a geldi. Nijeryalı futbolcu, havalimanında ciddi bir durumu olmadığını söyledi.

calendar 18 Kasım 2025 20:34 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2025 20:40
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Osimhen, İstanbul'a geldi: Sakatlık yanıtı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, milli takımın ardından salı akşamı saat 20.30 sularında İstanbul'a geldi.

Osimhen, Nijerya Milli Takımı'nda sakatlık yaşamıştı. Nijeryalı yıldızın durumu, MR'ın ardından belli olacak.

SAKATLIK YANITI

Osimhen, İstanbul'a gelmesinin ardından havalimanında sorulan, "Herhangi bir ağrın var mı?" sorusuna, "Hayır, ciddi değil." yanıtını verdi.

Galatasaray forması altında bu sezon 12 maçta süre bulan Osimhen, 9 kez gol sevinci yaşadı.

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.