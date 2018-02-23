Ordu'da, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle yürütülen "Beni de geleceğini de kurtar" projesi kapsamında gençler, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle zararlı alışkanlıklardan uzak tutuluyor.Ordu Gençlik Spor Kulübü Derneğince Altınordu ilçesinde gerçekleştirilen proje doğrultusunda, okullardaki dezavantajlı gençler belirlendi.Ekim ayında başlanan projede 150 genç, boks, tekvando, hentbol, badminton, yüzme, futbol ve wushu branşlarında gerçekleştirilen spor etkinliklerine katılıyor. Gençler, sporun yanı sıra sosyal ve kültürel etkinliklerle de buluşuyor.Zararlı alışkanlıkların içerisinde olan ve potansiyel risk taşıyan gençlerin kişisel, sosyal, kültürel ve sportif gelişimleri desteklenerek topluma yararlı bireyler olmaları amaçlanıyor.Projeye, Valilik, Gençlik Hizmetleri ve Spor, Aile ve Sosyal Politikalar, Emniyet ve Milli Eğitim Müdürlükleri, Barolar Birliği, Rehberlik Araştırma Merkezi ve Müftülük destek veriyor.Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığının uyuşturucu madde bağımlılığında engelleyici rol üstlendiğini söyledi."Beni de geleceğini de kurtar" projesinin bunun en güzel modellerden biri olduğuna işaret eden Genç, proje için Bakanlıktan 90 bin lira destek alındığını belirtti.Genç, projeye yönelik çok olumlu tepkiler aldıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:"Okullarda olsun, yaşantılarında olsun, sporla birlikte yaptıkları sosyal ve kültürel faaliyetlerle çocuklarda büyük değişimler var. Birçoğunun hedefi, gayesi yoktu. Şimdi birçoğu müzik aletleriyle ilgileniyor, resim yapanlar var, spor branşlarına devam edenler var. Dolayısıyla proje gençler açısından en güzel şekilde yürüyor."Genç, projenin, bir sonraki yıl da devam etmesini amaçladıklarını kaydederek, "Ordu'da uyuşturucu madde bağımlılığına karşı yapılmış bu proje inşallah diğer kurumlara da örnek olur. Herkesin birlikteliğiyle ülkemizin geleceği olan gençlerin kötü alışkanlıklarının önüne geçmiş oluruz diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.Proje koordinatörü Caner Bayrak ise risk altındaki gençlerin, sosyal ve kültürel hayatını zenginleştirmeyi amaçladıklarını bildirdi.Projenin, Ekim 2017'de başladığını ve Haziran 2018'de sona ereceğini belirten Bayrak, özellikle spor branşlarına yoğunlaşan gençlerin, tarih bilincini kuvvetlendirmek adına mart ayında Çanakkale gezisi yapacağını ifade etti.Gençlerin, ilk zamanlardaki tavır ve davranışlarının faaliyet ve etkinliklerle değiştiğine dikkati çeken Bayrak, şunları kaydetti:"Bu faaliyet ve etkinliklere katıldıktan sonra davranış değişiklikleri oldu. Sosyal ortamda daha girişken olduklarını görebildik. Öğretmenlerden aldığımız bilgiye göre okulda başarılarının arttığını biliyoruz. Bu gençlerimiz gençlik merkezini de aktif olarak kullanıyor. Onlarla sürekli iletişim halindeyiz. Geldikleri zaman kendi davranışlarındaki değişikliklere birebir şahit oluyoruz. O yüzden etkili bir proje olduğunu düşünüyoruz."Bayrak, projenin bittiği tarihten sonra da gençleri, etkinliklere dahil ederek aktif ve yararlı birey olmaları yolunda adım atacaklarını sözlerine ekledi.