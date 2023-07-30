Ömer Faruk Beyaz, Süper Lig'e dönüyor

Fenerbahçe altyapısından yetişen genç futbolcu Ömer Faruk Beyaz, Süper Lig ekiplerinden Hatayspor ile anlaşmaya vardı.

, Fotoğraf; AA
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Ömer Faruk Beyaz, Süper Lig'e dönüyor
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30 Temmuz 2023 15:22
Son güncelleme 30 Temmuz 2023 15:23
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Hatayspor'da sürpriz bir isimle anlaşma aşamasına gelindi.

Hatay yerel medyasından Mustafa Dilek'in haberine göre; Hatayspor, Fenerbahçe altyapısında yetişip Alman ekibi Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk Beyaz ile anlaşmak üzere.

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük yaptığı dönemde Ömer Faruk Beyaz ile çalışma imkanı bulmuştu.

19 yaşındaki Ömer Faruk, kariyeri boyunca 17 kez A takım seviyesinde forma giydi.



 
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