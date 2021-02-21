Ömer Bayram kırık kaburgayla oynadı

Galatasaray'ın Alanyaspor'u 1-0 yendiği maçta Ömer Bayram'ın kırık kaburga ile mücadele etitği ortaya çıktı

Haber; Sporx.com
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Ömer Bayram kırık kaburgayla oynadı
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21 Şubat 2021 15:47
Ömer Bayram'ın Galatasaray'ın 1-0 galip ayrıldığı Alanyaspor deplasmanında kırık kaburga ile oynadığı ortaya çıktı

29 yaşındaki oyuncunun kaburga bölgesine maç öncesinde bandaj sarıldı. Ömer Bayram maçın 90. dakikasında yerini Ryan Donk'a bıraktı.

Arda Turan, Instagram hesabından Ömer Bayram ile ilgili paylaşımda bulundu. Turan, ''Kaburgaymış, kırıkmış dinlemez aslan kardeşim benim'' notunu paylaştı.





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