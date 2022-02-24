Omar Elabdellaoui: 'Gözlük kalıcı bir yara gibi'

Çocuklarını eğlendirmek isterken yılbaşı gecesi yüzünde havai fişek patlayan Omar Elabdellaoui, kör olma riskiyle karşı karşıya kalmıştı. 422 gün sonra Göztepe karşısında ilk 11'de yer alan Norveçli sağ bek, yaşadığı süreci Alman basınına anlattı.



Tecrübeli futbolcu, "İkinci kez futbola başlıyorum. Tüm Türkiye bana destek verdi. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ediyorum. Doktorlar gözümde görme ihtimalinin yüzde 5 ila 10 arasında olduğunu söylemişti" şeklinde konuştu.



"BENİ KESİNLİKLE GÜÇLENDİRDİ"



Başarılı sağ bek, "Sol gözümde biraz ışık gördükten sonra uyumaya korkmuştum. Psikolojik olarak tekrar karanlığa gömülmek istemiyordum. İdmanlar beni hayatta tuttu. Efor harcadığımda kendi kendime 'Bak hala hayattasın, hiçbir şey bitmedi' diyordum. Gözlükler artık benim ayrılmaz bir parçam. Sonsuza kadar onlarla birlikteyim. Nasıl söylesem bilemiyorum, gözlük benim için adeta kalıcı bir yara izi gibi. Ama kesinlikle beni güçlendiren bir yara izi." ifadelerini kullandı.



"UMUDUNUZU KAYBEDEMEZSİNİZ"



Omar, "Zaman ilerledikçe kesinlikle daha iyi olacağım. Gözlüklerimi her taktığımda onlara daha çok alışıyorum. Bir süre sonra onlarla bir bütün haline geleceğim. Birçok operasyon geçirdim. Umutsuz olamazsınız. Çünkü umudu olmayan bir insan, bu kadar çok ameliyata girmez. Hiçbir zaman, 'Tamam artık kariyerim bitti. Bir daha ameliyat olmama gerek yok' demedim. Bana verilen desteklerin de etkisi kocamandı. Bu kadar çok sevgi, sizi güçlendiriyor." dedi.



"O BİR SAVAŞÇI"



Omar, göz ameliyatlarını yapan Dr. Edward Holland için, "Sen dünyanın en iyisisin ve benim kahramanımsın" demişti. Holland ise, "Omar inanılmaz bir savaşçı. Onunla gurur duyuyorum." diye konuştu.



"SAHAYA DÖNÜNCE DUYGULANDI"



Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, "Omar sahaya döndüğünde çok duygulandı. Futbolcular ağlayarak ona ve birbirlerine sarıldı. Gerçekten bu sahneyi hayatım boyunca unutmayacağım." sözlerini kullandı.





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