Olimpia Milano'da ayrılık resmen gerçekleşti

Geçtiğimiz sezon EuroLeague'de istediği gibi bir sezon geçiremeyen Olimpia Milano ilk resmi hamlesini gerçekleştirdi.



Milano resmi sitesinden yaptığı açıklamada 33 yaşındaki İtalyan uzun forvet Nicolo Melli ile yollarını ayırdığını açıkladı.



İşte Milano'nun yaptığı o açıklama:



"Nicolo Melli'ye teşekkürlerimizle



Olimpia Milano ve sahipleri, Nicolo Melli'ye son yıllarda kulüp için yaptığı her şey, kırılan bireysel rekorlar, 3 kere kazanılan lig, her zaman paylaşacağımız anılar için teşekkür ediyor ve ona ve gelecek yıllara başarılar diliyoruz."



34 MAÇA ÇIKTI



Geçtiğimiz sezon EuroLeague'de 34 resmi maça çıkan Nicolo Melli bu karşılaşmalarda 7.3 sayı, 4 ribaund ve 2 asist ortalamaları tutturdu.





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