Okan Buruk'un Kadıköy planı: Osimhen

Galatasaray, Fenerbahçe karşılaşmasında değişime gidiyor. Kadıköy deplasmanında Alvaro Morata'yı kulübeye çekmeyi planlayan Okan Buruk, Osimhen'i tek forvet olarak kullanacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Okan Buruk'un Kadıköy planı: Osimhen
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Nisan 2025 09:33
Beşiktaş derbisinde 10 kişi kalmasına rağmen Morata'yı oyundan çıkarmayan Okan Buruk, bu tercihi nedeniyle eleştirildi.

On numara rolünde aksayan İspanyol forvet, 90 dakika boyunca sahadaki en etkisiz isimdi. Beşiktaş yenilgisinin analizini yapan Buruk, Fenerbahçe planında Morata'yı ilk 11'de düşünmüyor.

Kupadaki derbide tek forvet olarak Osimhen görev yapacak. Nijeryalı yıldızı sezonun ilk yarısında Kadıköy'de 3-1 kazanılan maçta olduğu gibi Dries Mertens tamamlayacak.

HÜCUMDA PLANLAR BU KEZ FARKLI

Morata'yı kulübeye çekme kararı alan Okan Buruk, hücum hattını birlikte oynama alışkanlığı olan Barış Alper, Yunus, Mertens ve Osimhen'den kuracak.

KAAN SAĞ BEKE LEMİNA ORTAYA

Beşiktaş maçında performansı ile hayal kırıklığı yaratan isimlerden olan Gabriel Sara, F.Bahçe maçında kulübede kalacak. Brezilyalı oyuncunun yerine Lemina'yı ilk 11'e koyarak daha sert bir orta saha kurgusu yaratmak isteyen teknik ekip, savunmada ise sağ bekte Frankowski yerine Kaan Ayhan'ı sahaya sürecek.

İŞTE MUHTEMEL 11

51 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe derbisine yönelik taktik çalışmalarda as kadroyu Muslera - Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Eren - Lemina, Torreira - Barış Alper, Mertens, Yunus - Osimhen oluşturdu.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery