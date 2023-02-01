Okan Buruk'tan tarihi rekor!

OKAN BURUK TARİHE GEÇTİ

ŞENOL GÜNEŞ VE ZİYA DOĞAN'I YAKALADI

🔔Galatasaray'ın 14 maçlık serisi!



✅4-0 Giresunspor

✅2-1 Antalyaspor

✅2-1 Alanyaspor

✅4-0 Hatayspor

✅3-0 Fenerbahçe

✅2-1 Ankaragücü

✅2-1 Sivasspor

✅2-1 İstanbulspor

✅1-0 Keçiörengücü

✅7-0 Başakşehir

✅2-1 Ofspor

✅2-1 Beşiktaş

✅2-0 Fatih Karagümrük

✅3-2 Ümraniyespor pic.twitter.com/omgmtdRfoU



— Sporx (@sporx) February 1, 2023

Ümraniyespor'u yenerek son 14 maçını kazanan Galatasaray, resmi müsabakalarda en uzun süreli galibiyet rekorunu kırdı.Sarı-kırmızılı takım, ligdeki son 11 maçında VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor, Fraport TAV Antalyaspor, Bitexen Giresunspor ve HangiKredi Ümranriyespor'u yendi.Galatasaray, bu süreçte çeyrek finale yükseldiği Türkiye Kupası'nda ise son 3 maçında Yeşilyurt D.Ç Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Corendon Alanyaspor'a üstünlük sağladı.Sarı-kırmızılı takım, böylece Süper Lig'in profesyonel olarak oynanmaya başladığı 1959 sezonundan itibaren resmi maçlardaki en uzun süreli galibiyet serisine ulaştı.Galatasaray, daha önce 1987-1988 sezonunun son bölümü ile 1988-1989 sezonunun ilk haftalarında 13 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.Sarı-kırmızılı ekip, aynı zamanda resmi maçlarda bir sezon içerisinde elde ettiği galibiyet serisi rekorunu da geliştirdi.Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ümraniyespor karşısında alınan galibiyetle sarı-kırmızılı takımın tarihine geçti.Buruk, resmi maçlarda Galatasaray'ın başında en uzun süreli galibiyet serisinin sahibi olan Mustafa Denizli'yi geride bıraktı.Sarı-kırmızılı takım, resmi maçlarda 1987-1988 sezonunun son bölümü ile 1988-1989 sezonunun ilk haftalarında elde ettiği 13 galibiyetlik seriye, Denizli yönetiminde ulaşmıştı.Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig tarihinde bir sezonda en uzun galibiyet serisine sahip yerli teknik direktörler Şenol Güneş ve Ziya Doğan'ın 11 maçlık rekoruna ortak oldu.Şenol Güneş 1995-1996 sezonunda, Ziya Doğan da 2003-2004 sezonunda Trabzonspor'un başında 11 maçlık galibiyet serisi görmüştü.-4-0 Giresunspor-2-1 Antalyaspor-2-1 Alanyaspor-4-0 Hatayspor-3-0 Fenerbahçe-2-1 Ankaragücü-2-1 Sivasspor-2-1 İstanbulspor-1-0 Keçiörengücü-7-0 Başakşehir-2-1 Ofspor-2-1 Beşiktaş-2-0 Fatih Karagümrük-3-2 Ümraniyespor