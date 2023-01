Okan Buruk'tan Icardi ve Torreira açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisi öncesi konuştu.



Okan Buruk yaptığı açıklamada, "İki takım da hızlı başlayan, önde oynamayı seven iki takım. Birbirine benzer, yakın oyunlar oynayan takımlar. Deplasmanda oynuyoruz. Rakibimizin seyirci avantajı var ama bizim de motivasyonumuz, isteğimiz var!" dedi.



Geniş bir kadroya sahip olduklarını belirten Buruk, "İyi ve geniş bir kadromuz var. Maça başlayamasa da devamında kullanabileceğimiz oyuncular var. Kadroma, oyunumuza güveniyorum. Güzel bir futbol akşamı olacak. Umarım sonunda gülen biz oluruz." ifadelerini kullandı.



Okan Buruk, "Hem Fenerbahçe hem Galatasaray için bu maç özeldir. Sıralamadaki yer ne olursa olsun bu maç önemlidir. Sıralamada Galatasaray 1'inci, Fenerbahçe 2'inci. Bu nedenle motivasyon daha da yüksek oluyor. Sonuçta bu bir oyun. Her iki takım da sağduyuyla sahada olur umarım. İki takım da çok yoğun şekilde kazanmak istiyor. Biz de, Fenerbahçe de bu motivasyonda. Çok da sakin olmak gerekiyor bir yandan. Motivasyonun yanına sakinlik gerekiyor. Duyguları yaşayacağız ve belli bir yerde koruyup futbola, kazanmaya odaklanacağız." açıklamasını yaptı.



Icardi'nin yedek başlamasıyla ilgili konuşan genç teknik adam, "Icardi, uzun bir süredir oynamıyor. Bu hafta 3 gün takımla çalıştı. 90 dakikayı çıkartabilecek durumda değil. Oyunun devamında kullanabileceğimiz şekilde düşünüyoruz. Bafe de bu bağlamda düşündüğümüz isimlerden biri. 3-4 gün önce maç oynadı. Bafe, arka arkaya maçlarda zorlanabiliyor. Barış'ın isteği, dinamizmi, hızı önemli. Öndeki 4 oyuncumuz, her taraf da oynayabiliyor. Değişkenlik gösterebiliyor. Lucas'ın da 3 günlük antrenman eksiği ve 2 tane 25 saatlik uçuşu oldu. Başlayacak 11, devam edecek 11 var. Maç başlayan 11'le bitmiyor, devam edecek 11 de çok önemli. Kulübede güçlüyüz, kullanacağız. Önemli olan sahadaki herkesin kendi en iyisini ortaya koyması." diye konuştu.





