Okan Buruk, aynı kurgu ile devam edecek!

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, takımdaki sistem ile ilgili kararını verdi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Sarı-Kırmızılılar'da üst üste gelen beraberlikler ve takımın oldukça geriye gitmesi taraftarı bir hayli üzmüştü. Alanyaspor zaferi sonrasında üst üste iki maç kazanan Sarı-Kırmızılılar'da moraller tavan yaptı. Teknik direktör Okan Buruk, Antalyaspor galibiyet ile yeniden kendine geldi.
Buruk'un, Akdeniz ekibi karşısında gösterilen performanstan bir hayli memnun kaldığı ve sezonun geri kalan bölümünde mecburi bir durum oluşmadıkça oyun ve kadro kurgusunu bozmayı düşünmüyor.
4'LÜ SAVUNMA
Bu arada savunmada Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakçı, Davinson Sanchez ve Przemyslaw Frankowski'nin yakaladığı uyum da dikkatlerden kaçmamıştı. Genç teknik adamın, böylece 4'lü savunma kurgusunda da karar kıldığı öğrenildi.
Sarı-Kırmızılılar'da üst üste gelen beraberlikler ve takımın oldukça geriye gitmesi taraftarı bir hayli üzmüştü. Alanyaspor zaferi sonrasında üst üste iki maç kazanan Sarı-Kırmızılılar'da moraller tavan yaptı. Teknik direktör Okan Buruk, Antalyaspor galibiyet ile yeniden kendine geldi.
Buruk'un, Akdeniz ekibi karşısında gösterilen performanstan bir hayli memnun kaldığı ve sezonun geri kalan bölümünde mecburi bir durum oluşmadıkça oyun ve kadro kurgusunu bozmayı düşünmüyor.
4'LÜ SAVUNMA
Bu arada savunmada Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakçı, Davinson Sanchez ve Przemyslaw Frankowski'nin yakaladığı uyum da dikkatlerden kaçmamıştı. Genç teknik adamın, böylece 4'lü savunma kurgusunda da karar kıldığı öğrenildi.