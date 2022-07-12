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Nuri Şahin'den Doğukan Sinik'e veda
Antalyaspor teknik direktörü Nuri Şahin, Hull City'e transfer olan Doğukan Sinik'e veda mesajı yayınladı.
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12 Temmuz 2022 00:11
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