"Nuggets" yerine "N*ggers" yazdı, işinden oldu!

Charlotte Hornets, takımın radyo yayıncısı John Focke'ın Denver Nuggets ve Utah Jazz arasında Pazartesi günü oynanan ilk tur playoff karşılaşması hakkında attığı bir tweet'te ırkçı bir hakaret kullanmasının ardından, kendisinin süresiz olarak askıya alındığını duyurdu.
Attığı tweet'te Nuggets yerine N*ggers
kelimesini kullanan Focke, daha sonra sosyal medyadaki eylemlerinden dolayı özür diledi: "Bugün erken saatlerde, Denver-Utah maçı hakkında tweet atmaya çalışırken korkunç bir hata yaptım. Nasıl yanlış yazdığımı bilmiyorum, bu kelimeyi kullanmaya hiç niyetim yoktu (ve hiç olmadı da). Eylemlerimin tüm sorumluluğunu üstleniyorum. O zamandan beri resmen midem bulanıyor. Bu gerçekleştiği için gerçekten üzgünüm ve kırdığım kişilerden özür dilerim."
"ATTIKTAN SONRA OKUMAMIŞTIM"
Focke ayrıca, The Charlotte Observer'dan Scott Fowler ile konuşarak, hikayeyi bir de kendi bakış açısından açıkladı: "Elimden geldiğince hızlı bir şekilde yazmaya çalışıyordum, tweet'i attığımda hala alakalı olması için. Yazmaya çalıştım ve belli ki 'Nuggets' kelimesini yanlış yazmıştım. Ve sonra tekrar okumamıştım - bu, bildiğiniz gibi, medyada çalışmanın 1 numaralı kuralıdır. Ve ne yazık ki okumamıştım, çünkü mümkün olduğunca çabuk atmaya çalışıyordum. Ve "Gönder"e bastım. Hayal kırıklığına uğramış durumdayım. Kendimi çok kötü hissediyorum. "
Hornets ekibi, şu anda konuyu araştırıyor.
Ekip, yaptığı açıklamada, "Charlotte Hornets, radyo yayıncısı John Focke'ın son sosyal medya gönderisinden haberdardır. Bir organizasyon olarak, bu tür bir dili göz ardı edemeyiz."
ifadelerini kullandı.
Focke, daha önce Minnesota Timberwolves ve WNBA'dan Minnesota Lynx için spikerlik yaptıktan sonra, Charlotte ile ilk sezonunu yeni tamamlamıştı.