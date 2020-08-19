"Nuggets" yerine "N*ggers" yazdı, işinden oldu!

"ATTIKTAN SONRA OKUMAMIŞTIM"

Charlotte Hornets, takımın radyo yayıncısı John Focke'ın Denver Nuggets ve Utah Jazz arasında Pazartesi günü oynanan ilk tur playoff karşılaşması hakkında attığı bir tweet'te ırkçı bir hakaret kullanmasının ardından, kendisinin süresiz olarak askıya alındığını duyurdu.Attığı tweet'te Nuggets yerine N*ggers kelimesini kullanan Focke, daha sonra sosyal medyadaki eylemlerinden dolayı özür diledi:Focke ayrıca, The Charlotte Observer'dan Scott Fowler ile konuşarak, hikayeyi bir de kendi bakış açısından açıkladı:Hornets ekibi, şu anda konuyu araştırıyor.Ekip, yaptığı açıklamada, "Charlotte Hornets, radyo yayıncısı John Focke'ın son sosyal medya gönderisinden haberdardır. Bir organizasyon olarak, bu tür bir dili göz ardı edemeyiz." ifadelerini kullandı.Focke, daha önce Minnesota Timberwolves ve WNBA'dan Minnesota Lynx için spikerlik yaptıktan sonra, Charlotte ile ilk sezonunu yeni tamamlamıştı.