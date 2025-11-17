Nottingham Forest, Elliot Anderson'un fiyatını belirledi!

Nottingham Forest'ın genç yıldızı Elliot Anderson, İngiliz devlerinin radarına girdi.



Telegraph'ın haberine göre Anderson ile Manchester United ve Newcastle United ilgileniyor.



Forest'ın, ilgilerin ardından 23 yaşındaki orta saha oyuncusu için 100 milyon euronun üzerinde bir bonservis bedeli talep ettiği kaydedildi.



PERFORMANSI



Bu sezon Forest ile 14 maçta forma giyen 23 yaşındaki oyuncu, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. İngiliz milli oyuncunun 45 milyon euro transfer değeri bulunuyor.



