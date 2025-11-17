17 Kasım
Karadağ-Hırvatistan
22:45
17 Kasım
Çek Cumhuriyeti-Cebelitarık
22:45
17 Kasım
Hollanda-Litvanya
22:45
17 Kasım
Malta-Polonya
22:45
17 Kasım
Almanya-Slovakya
22:45
17 Kasım
Kuzey İrlanda-Lüksemburg
22:45

Nottingham Forest, Elliot Anderson'un fiyatını belirledi!

Nottingham Forest, Manchester United ve Newcastle'ın ilgilendiği Elliot Anderson için 100 milyon euro üzerinde bir bonservis bedeli talep ediyor.

calendar 17 Kasım 2025 18:00
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Nottingham Forest, Elliot Anderson'un fiyatını belirledi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Nottingham Forest'ın genç yıldızı Elliot Anderson, İngiliz devlerinin radarına girdi.

Telegraph'ın haberine göre Anderson ile Manchester United ve Newcastle United ilgileniyor.

Forest'ın, ilgilerin ardından 23 yaşındaki orta saha oyuncusu için 100 milyon euronun üzerinde bir bonservis bedeli talep ettiği kaydedildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Forest ile 14 maçta forma giyen 23 yaşındaki oyuncu, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. İngiliz milli oyuncunun 45 milyon euro transfer değeri bulunuyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.