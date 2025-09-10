09 Eylül
Azerbaycan-Ukrayna
1-1
09 Eylül
Ermenistan-İrlanda
2-1
09 Eylül
Macaristan-Portekiz
2-3
09 Eylül
Arnavutluk-Letonya
1-0
09 Eylül
Sırbistan-İngiltere
0-5
09 Eylül
Norveç-Moldova
11-1
09 Eylül
Güney Kıbrıs-Romanya
2-2
09 Eylül
Bosna Hersek-Avusturya
1-2
09 Eylül
Fransa-İzlanda
2-1
09 Eylül
Güney Afrika-Nijerya
1-1
09 Eylül
Kongo D. Cumhuriyeti-Senegal
2-3
09 Eylül
Burkina Faso-Mısır
0-0
09 Eylül
Gabon-Fildişi Sahili
0-0
10 Eylül
Ekvador-Arjantin
02:00
10 Eylül
Venezuela-Kolombiya
02:30
10 Eylül
Bolivya-Brezilya
02:30
10 Eylül
Şili-Uruguay
02:30
10 Eylül
Peru-Paraguay
02:30

Norveç'ten Moldova'ya gol yağmuru: 11-1!

Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda Norveç, Erling Haaland'ın 5 gol attığı maçta Moldova'yı 11-1 mağlup etti. Ullevaal Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, tarihi bir galibiyete imza attı.

calendar 09 Eylül 2025 23:37 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2025 00:06
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Dünya Kupası Elemeleri I grubunda Norveç ve Moldova karşı karşıya geldi.
 
Ullevaal Stadı'nda oynanan maçı Norveç 11-1 kazandı.
 
Ev sahibi ekip maça hızlı başladı ve 6. dakikada Felix Horn Myhre'nin golüyle 1-0 öne geçti. Norveç, yıldız futbolcusu Erling Haaland'ın 11, 36 ve 43. dakikalarda bulduğu gollerle farkı 4'e çıkardı. 45+1'de Arsenal'in yıldızı Martin Odegaard sahneye çıktı ve ilk yarının skorunu belirlerdi. Norveç devre arasına 5-0 önde girdi.
 
İkinci yarıya da hızlı başlayan Norveç, 52. dakikada Erling Haaland ile durumu 6-0'a getirdi. Norveç'te Thelo Aasgaaard 67. dakikada ağları havalandırdı farkı 7 yaptı.
 
Moldova'nın maçtaki tek golü Ostigard'dan (Kendi kalesine) geldi.
 
Norveç'te Thelo Aasgaard tekrar sahneye çıktı 76 ve 79. dakikalarda bulduğu gollerle skoru 9-1'e getirdi. Norveç'te Haaland 83. dakikada bir gol daha buldu ve farkı 9'a çıkararak skoru 10-1 yaptı. Norveç'in ve maçın son golü 90+1'de Thelo Aasgard ile penaltıdan geldi. Norveç tarihi skorla Moldova karşısında sahadan 11-1 galip ayrıldı.

HAALAND MAÇA DAMGA VURDU
 
Atılan 11 golün beşi Haaland'dan gelirken 25 yaşındaki forvet iki de asiste imza attı.
 
AASGAARD'DAN HAT - TRICK
 
Norveçli orta saha 64'de oyuna dahil olurken 67, 76 ve 79'da (P) üç gol kaydederek 12 dakikada hat-trick'e imza attı.
 
Aasgaard 90+1'de son kez ağları havalandırdı.
 
NORVEÇ'TEN 5'TE 5

Dünya Kupası elemelerinde beşinci maçına çıkan Norveç yenilgi yüzü görmedi.  

Bu sonucun ardından Norveç 15 puana yükseldi. Moldova, 0 puanda kaldı.

Grubun diğer maçında Norveç, İsrail'i konuk edecek. Moldova, Estonya deplasmanına gidecek.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
